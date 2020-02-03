Tiyatro Atölyesinde sertifika töreni düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin birçok ünlü tiyatro sanatçısı ve eğitmenlerinin katılımı ile düzenlenen ‘Tiyatro Atölyesi’ sona erdi. Eğitimlere katılan 65 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden 65 oyuncu adayının katıldığı Tiyatro Atölyesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Türk Tiyatrosunun usta isimlerinin katılımı ile 60 saat süren eğitimler sonunda atölyeyi tamamlayan tüm kursiyerlere, eğitmenlerin ıslak imzası ile hazırlanmış katılım sertifikaları verildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve başkan yardımcıları, sanatçılar Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Erhan Yazıcıoğlu, Dr. İbrahim Sarıtaş ve Zeno Günenç’in yanı sıra atölye eğitimlerinde yer alan ünlü tiyatro oyuncuları ve eğitmenler katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Müzik Eğitim Merkezi’nin eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, son dönemde Nevşehir’de çok sayıda sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlediklerini ve bu etkinliklere Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

Bu tür etkinlikleri bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Arı, “Bu göreve başladığım ilk günden itibaren hep ifade ettim. Bu şehri hak ettiği yere taşıyarak, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getireceğimizi söyledim. Sonrasında verdiğimiz bu sözleri yerine getirebilmek için gayret gösterdik. Herkesin şahit olduğu gibi son dönemde bu şehir tarihinde hiç görmediği kadar sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetleri yaşadı. Son 6 ay içerisinde, 7’den 70’e tüm yaş grupları için birçok etkinlik düzenledik. Bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin kendisine uygun olarak gidebileceği farklı etkinlikleri gerçekleştirdik. Artık bunları istikrarlı bir şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Bunlar daha başlangıç. Bu şehrin insanları için daha yapacağımız çok şey var.” dedi.

Ünlü sanatçı Volkan Severcan ise, Anadolu’da tiyatronun yaygınlaştırılmasına ciddi katkılar sunan ve son dönemde çok sayıda sanatçıyı Nevşehir’de konuk eden Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tiyatro Atölyesi’ne katılan kursiyerlere sertifikaları Belediye Başkanı Rasim Arı ve usta tiyatrocu ve eğitmenler tarafından verildi.

Program, Belediye Başkanı Rasim Arı ve ünlü sanatçıların kursiyerler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tiyatro Atölyesi’nde Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Bora Severcan, Murat Kodallı, Gürol Tonbul, Dr. İbrahim Sarıtaş, İbrahim Raci Öksüz, Sonkan Damcıoğlu, Cebrail Esen, Yeşim Alıç, Cem Emüler, Gilles Kanert, Şule Demirezen, Prof. Suat Özturna, Sim Tolga, Erhan Yazıcıoğlu, Haluk Özenç, Sefa Zengin, Zuhal Yalçın, Zeyno Günenç ve Tamer Karadağlı gibi usta oyuncular ve eğitmenler tarafından , katılımcılara oyunculuğa Giriş, Nefes ve Beden Kullanımı, Sahne, Oyunculuk, Drama, Doğaçlama, Hareket ve Dans, Makyaj gibi birçok alanda eğitimler verildi.

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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