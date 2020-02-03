Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

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20192020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

20192020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Nevşehir il genelinde 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.

“610 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak”

20192020 eğiti öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 610 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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