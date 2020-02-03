Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

İHA

Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

20192020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.
20192020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Nevşehir il genelinde 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.
“610 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak”
20192020 eğiti öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 610 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

NEVŞEHİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tiyatro Atölyesinde sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Tiyatro Atölyesinde sertifika töreni düzenlendi
Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0
Nevşehir’de “Çocuklar Üşümesin” seferberliği Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şuana kadar 100 bin lira bağış yapıldı”
YEREL HABERLER Nevşehir’de “Çocuklar Üşümesin” seferberliği Nevşehir ...
Nevşehir’de tiyatro geceleri devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de tiyatro geceleri devam ediyor
Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı Ürgüp'te yakalanan hırsızlık zanlısının cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı Ürgüp'te ...
Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
Ustalarla Tiyatro Atölyesi için sertifika töreni düzenlenecek
YEREL HABERLER Ustalarla Tiyatro Atölyesi için sertifika töreni ...
Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey’i konuk ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey’i konuk ediyor
Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım kampını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Arı, Down Sendromlular Atletim Milli Takım ...
Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı
YEREL HABERLER Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz ...
Nevşehir’de kar manzaraları mest etti Nevşehir’de kar kartpostallık görüntüler verdi Belediye Başkanı Rasim Arı: “Kar en çok Nevşehir’e yakışıyor”
YEREL HABERLER Nevşehir’de kar manzaraları mest etti Nevşehir’de kar ...
Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor KAPTİD Başkanı Dinler: “Bölgemizde 200 bin Çinli turist bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist ...
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü
YEREL HABERLER Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sabaha kadar ...
Nevşehir 1.Amatör ligde maçlar ertelendi
YEREL HABERLER Nevşehir 1.Amatör ligde maçlar ertelendi
Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor
YEREL HABERLER Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor
"Çocuklar Üşümesin" diyen Başkan Arı’nın çağrısı ile Nevşehir seferber oldu
YEREL HABERLER "Çocuklar Üşümesin" diyen Başkan Arı’nın çağrısı ile ...
Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X