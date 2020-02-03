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Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesinin arama kararı ile bir iş yerinde yapılan aramada 106 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl genelinde duman uygulamasında Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen arama kararı sonrasında bir iş yerinde yapılan aramada 106 bin adet boş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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