Nevşehir’de 10 yaşındaki kızı taciz eden bir kişi tutuklandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de 10 yaşındaki küçük kızı taciz eden 19 yaşındaki A.C. yakalanarak gözaltına altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki küçük kız kendisinden 9 yaş büyük bir şüpheli tarafından taciz edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine müracaat eden 10 yaşındaki küçük kızın ve annesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından 19 yaşındaki şüpheli A.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.