6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinden 3 ayrı adresten su sayaçları çalınması, bağ evinden hızar makinesi, hilti, matkap, ilaç pompası, Cevher Dudayev mahallesinde bir evden altın saat, altın künye, halı, televizyon uydusu, Yeni Mahallede bir iş yerinden ses sistemi çalınması ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin V.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan V.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:14

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