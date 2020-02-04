Nevşehir merkez ilçe nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nevşehir merkez ilçe 2019 nüfusu 115 bin 461 olarak açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’in merkez ilçe nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 115 bin 461 olarak açıklandı. Nevşehir’in nüfusu açıklanan rakamlara göre 2018 yılına göre 5 bin 363 kişi artış gösterdi.

TÜİK tarafından Nevşehir’in 2018 nüfusu 110 bin 98 olarak açıklanmıştı.

NEVŞEHİR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:14

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