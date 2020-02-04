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'Kapadokya'da 'koronavirüs'e rastlanmaması sevindirici'

DHA

TÜRKİYE Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız, yılda 275-300 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde 'koronavirüs' vakasına rastlanmadığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

TÜRKİYE Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız, yılda 275-300 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde 'koronavirüs' vakasına rastlanmadığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.
Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, her yıl yaklaşık 275-300 bin Çinli turiste ev sahipliği yapıyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız, Çin'de ortaya çıkan ve turizmcileri olumsuz yönde etkileyen 'koronavirüs' ile etkin mücadele kapsamında çalışmaların yürütülmesinin gerektiğini belirtti. İlk olarak bu virüsün panzehri niteliğindeki aşısının bir an önce bulunmasını istediklerini söyleyen Yıldız, "Şu anda bölgemizde 'koronavirüs'e rastlanmadı. Bu bizler için oldukça sevindirici. Biz turizmciler olarak bu gibi olayların geçici olacağını ümit ediyoruz. İnşallah gerek bölgemize gerekse de ülkemize bu konuda bir zarar gelmez" diye konuştu.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde turizm işletmeciliği yapan Çoşkun Kırtıl ise Sağlık Bakanlığı´nın aldığı tedbirleri ve Türk Hava Yolları´nın Çin´e yaptığı seferleri iptal etmesini olumlu gelişmeler olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

NEVŞEHİR

04 Şubat 2020 Salı

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