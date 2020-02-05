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NEVÜ öğrencilerine ‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversite eğitimöğretim gören öğrenciler, "Avrupa Gönüllü Hizmeti" kapsamında bilgilendirildi.

NEVÜ öğrencilerine ‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversite eğitimöğretim gören öğrenciler, “Avrupa Gönüllü Hizmeti” kapsamında bilgilendirildi.
NEVÜ Kongre Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan NEVÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda “Avrupa Gönüllü Hizmeti” kapsamında Makedonya'ya üniversite adına ilk kabul edilen Doğukan Sever, öğrenci arkadaşlarına proje sistemi hakkında detaylı bilgi verildi.
Yılda binlerce öğrencinin katıldığı "Avrupa Gönüllü Hizmeti”nin kabul süreci için Europass CV ve motivasyon mektubunu hazırlamayı uygulamalı bir şekilde gösteren Doğukan Sever, ayrıca öğrenci arkadaşlarının merak ettikleri soruları da cevaplayarak sunumunu tamamladı.
Etkinlik, NÜKMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Binici’nin, Doğukan Sever'e güzel sunumundan dolayı teşekkür belgesini birlikte takdim etmeleriyle son buldu.

NEVŞEHİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

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