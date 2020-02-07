Türkiye’nin tek 'İnsansı Taşlar Sergisi' Nevşehir’de açıldı Sergide ABD Başkanı Trump benzeri taş büyük ilgi çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’nin tek 'İnsansı Taşlar Sergisi' Nevşehir’de açıldı Sergide ABD Başkanı Trump benzeri taş ...

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İnsansı Taşlar Sergisi' bir alışveriş merkezinde açıldı. El değmeden doğada kendiliğinden oluşan birbirinden ilginç taşlar, 40 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin tek 'İnsansı Taşlar Sergisi' Nevşehir’de açıldı Sergide ABD Başkanı Trump benzeri taş büyük ilgi çekiyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ bir alışveriş merkezinde açıldı. El değmeden doğada kendiliğinden oluşan birbirinden ilginç taşlar, 40 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Türkiye’nin tek, dünyanın ikinci İnsansı Taşlar Müzesi’ni kuran Ahmet Aslan’ın koleksiyonunda yer alan birbirinden ilginç taşlardan oluşan serginin açılışı, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çobanlık yapan ve merada uzaklaşan koyunları yavaşlatarak döndürmek için eline alıp atmak istediği taşın insan suretine benzediğini görünce bu taşlara odaklanan Ahmet Aslan’ın doğadan topladığı taşlardan oluşan sergiyi gezen Başkan Arı ve beraberindekilere, Aslan tarafından taşlara ilişkin bilgi verildi.
Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, insanları hayret içerisinde bırakan serginin İzmir’in ardından ilk kez Nevşehir’de sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirterek, yakın zamanda turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi etrafında bunun için bir müze kurulacağını açıkladı. Müzenin bu alanda Türkiye’de tek, dünyada ise ikinci olacağını ifade eden Arı, “Şehirde fiziksel değişimle birlikte zihinsel değişimi de gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Zihniyet değişimini gerçekleştirecek işlerden bir tanesi bu. Nevşehir yakın zamanda sanatsal ve sportif faaliyetlerin merkezi haline gelecek. Bunun için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Son dönemde bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Eminim bu sergi de Nevşehirlilerin büyük ilgisini çekecek. Ahmet Aslan’ın Türkiye’nin farklı noktalarında 10 yıllık bir süre içerisinde doğadan topladığı taşlardan oluşan sergiyi Nevşehirliler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Sergiyi 10 yılda hazır hale getirdiğini söyleyen Ahmet Arslan, "Bu 10 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Uzaklaşan koyunları yavaşlatmak istediğim için elime aldığım taşın insan suretine benzediğini görünce o taşı atmayıp cebime koydum. Ve o taş beni buralara getirdi. Edirne’de, İzmir’de ve son olarak da bu sergi bugün burada Nevşehir’de yapılıyor. Asıl amacımız sergiden sonra Nevşehir Kale projesinde Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla bu müzeyi buraya açmak. Bu müzede dünyanın ikinci insanı taşlar müzesi olacak” dedi.

“Sergiyi gezenler şaşırıyor”
Türkiye’nin tek İnsansı Taşlar Sergisi'nin kurucusu Ahmet Arslan, sergiye gelenlerin taşlara şaşkınlıkla baktıklarını söyledi. Arslan, “İnsanlar tabi şaşırıyor. Heykel sanatı var ama bu alanda çalışma oldukça fazla. Yani el sanatı hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Fakat bu sergimiz doğanın bir sanatıdır. Kendiliğinden oluşmuş olduğu için daha çok ilgi çekiyor. Çünkü insanlar bu taşları görünce şaşırıyor. Bu oluşum insanları etkiliyor” diye konuştu.

“Trump benzeri taş ilgi çekiyor”
İnsansı Taşlar Sergisi''nde 230 eser sergilenirken, ABD Başkanı Donald Trump benzeri taş serginin en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Sergide uzaylılar ve Atatürk benzeri taşın yanı sıra dinazor, kartal benzeri taşlar de yer alıyor. Arslan, “Sergimiz içerisinde Trump, kalp, Atatürk, Süleyman Seba, ölmüş insan yüzünü yansıtan taşlar yer alıyor. Bunun yanı sıra ayakkabı, dnazor güvercin, kartal şekillerini yansıtan eserlerimiz de bulunuyor. Japonya’da insanı taşlar müzesinde bin 700 eser yer alıyor. Hedefin 3 yıl içerisinde Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla da bu rakamı geçerek dünyanın en büyük insansı taşlar müzesini açmak” şeklinde konuştu.
Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Eylenen, İl Müftüsü Yakup Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

NEVŞEHİR

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada Koli bandı ile yaptığı düzeneği kullanarak yardım kutularından para çaldı Güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsız polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada Koli ...
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Balcıoğlu, “Biz vazgeçmedik, geçmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Balcıoğlu, ...
NEVÜ Matematik Bölümünden “Matematik Koridoru"
YEREL HABERLER NEVÜ Matematik Bölümünden “Matematik Koridoru"
NEVÜ Rektörü Bağlı’dan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER NEVÜ Rektörü Bağlı’dan başsağlığı mesajı
5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru
YEREL HABERLER Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 1 kişi ...
Nevşehirli çocuklar bu hafta sonu ‘İksir’ adlı animasyon filmini izleyecek
YEREL HABERLER Nevşehirli çocuklar bu hafta sonu ‘İksir’ adlı ...
Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını ...
Kapadokya Üniversitesi’nde “Tarihi eserlere uygun malzemelerle dokunmak” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi’nde “Tarihi eserlere uygun ...
Kapadokya bölgesini Ocak ayında 159 bin 245 turist ziyaret etti Kapadokya’da geçen yıl Ocak ayına göre turist sayısı yüzde 29 arttı
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini Ocak ayında 159 bin 245 turist ...
NEVÜ öğrencilerine ‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’
YEREL HABERLER NEVÜ öğrencilerine ‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X