Hacıbektaş’ta hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bala mahallesinde aşevi olarak kullanılan tek katlı binadan elma, üzüm sirkelerinin yanı sıra 3 adet yemek kazanı ve güneş enerjisi çalınmasıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelisi E.T.’yi tespit etti. Hırsızlık şüphelisi E.T. polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 29 adet şişe ve bidon içerisinde şarap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

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