Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor

Uçhisar Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uçhisar Belediyesi öncülüğünde DerebağCevizli projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Projeyi yakından takip eden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “2020sezonuna güzel bir başlangıç yapacağız. Turizm açısından önemli bir konumda olan Cevizli’nin değerinin daha da arttırıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

NEVŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.