Nevşehir Belediyesi, meteorolojinin kar uyarısı ile tüm tedbirleri aldı

Nevşehir Belediyesi, şehirde etkili olması beklenen kar yağışı ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerini aldı. Kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başlayacak olan Karla Mücadele Ekipleri, sabaha kadar kar temizleme ve yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapacak.

Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü’nün, son hava durumu raporunda Nevşehir için kuvvetli kar uyarısı yapmasının ardından Nevşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karla Mücadele Ekiplerini alarma geçirdi.

Meteoroloji’nin sarı renkli uyarısı ile birlikte tüm hazırlıklarını gözden geçiren Nevşehir Belediyesi, tüm ekiplerini olası yoğun kar yağışına karşı hazır bekletiyor.

Gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının ardından şehirde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çok sayıda iş makinesi ile birlikte çalışmalara başlayacak olan Karla Mücadele Ekipleri, başta ana arterler olmak üzere kentteki tüm mahallelerdeki yollarda kar temizliği çalışması gerçekleştirecek.

Hava sıcaklıklarının da düşmesi ile birlikte yollardaki olası buzlanma tehlikesine karşıda tedbirlerini alan ekipler, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlayarak cadde ve sokaklarda sürekli olarak tuzlama yapacak.

NEVŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

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