Nevşehir’de kar yağışı etkili oluyor Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e yoğun kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafikte araç sürücülerine zor anlar yaşatmasının yanı sıra vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından da özellikle mahallelerde karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri tarafından kar küreme araçlarının yanı sıra mahalle ve caddelerde tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada da gece boyunca karla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

NEVŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

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