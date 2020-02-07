Nevşehir’den muhteşem kar görüntüleri

'Babam ve ben'

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Nevşehir’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Nevşehir’de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte parklarda ve okullarda birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Parklarda ve okullarda karla birlikte ortaya çıkan görüntüler kartpostallık görüntüler verirken çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

NEVŞEHİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

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