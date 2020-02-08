Ürgüp’te karla mücadele çalışmaları gece boyunca devam etti

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve tüm mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur duruma düşmemesi için kar küreme ve temizleme çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla gece boyunca teyakkuza geçen ekipler sabaha kadar yolları vatandaşlar için hazır hale getirdi.

Ürgüp’te yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve tüm yolların rahat kullanılabilmesi için talimat veren Başkan Aktürk, gece geç saatlerde yolları denetleyerek, başarılarından dolayı çalışanları ziyaret ederek teşekkür etti.

NEVŞEHİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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