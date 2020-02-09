Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi

Nevşehir’de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altındaki peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ATV turlarına katıldı. ATV turları ile Göreme’de vadileri gezen turistler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.
NEVŞEHİR
09 Şubat 2020 Pazar
- İMSAK 06:10
- GÜNEŞ 07:33
- ÖĞLE 13:00
- İKİNDİ 15:52
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:36