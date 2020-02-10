KAPEM’de sertifikalı diksiyon kursu açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KAPEM’de sertifikalı diksiyon kursu açılıyor

İHA

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından MEB Sertifikalı Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu açılacak.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından MEB Sertifikalı Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu açılacak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 45. dönem eğitimlerini sürdüren KAPEM’de Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu için kayıtlar başladı. Nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri, yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşma yöntemleri eğitiminin verileceği kurs sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.
Hafta içi akşam ve hafta sonu iki ayrı grupta açılacak kursa katılmak isteyenler 25 Şubat 2020 tarihine kadar 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NEVŞEHİR

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buzda düşerek kolunu çatlatan öğrenciye Nevşehir Belediyesi çorba ikram etti Belediye Başkanı Rasim Arı: “Sevimli, samimi ortamı devam ettireceğiz”
YEREL HABERLER Buzda düşerek kolunu çatlatan öğrenciye Nevşehir ...
Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eğitime bir gün ara verdi
YEREL HABERLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eğitime bir ...
Nevşehir’de okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de okullar tatil edildi
Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi
YEREL HABERLER Turistlerin Kapadokya’da kar altında ATV keyfi
En sevdiği oyuncağı depremzede çocuklara gönderen minik yürekten duygulandıran mektup Nevşehir’de herkes minik Alya’yı arıyor
YEREL HABERLER En sevdiği oyuncağı depremzede çocuklara gönderen ...
Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ...
Nevşehir’de cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de cadde ve sokaklarda kar temizliği ...
“Açık Aile” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi
YEREL HABERLER “Açık Aile” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde ...
Kapadokya, beyaza büründü
YEREL HABERLER Kapadokya, beyaza büründü
Kapadokya’dan masalsı görüntüler Kapadokya’dan kartpostallık görüntüler Kapadokya’da kış sanatı
YEREL HABERLER Kapadokya’dan masalsı görüntüler Kapadokya’dan ...
Nevşehir’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Kapadokya’da balon turlarına kar engeli Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turlarına kar engeli Kapadokya’da ...
Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile temizleniyor
YEREL HABERLER Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile ...
Nevşehir’de tüm mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de tüm mahallelerde karla mücadele ...
Nevşehir’de 1. Amatör Lig maçları ertelendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 1. Amatör Lig maçları ertelendi
Ürgüp’te karla mücadele çalışmaları gece boyunca devam etti
YEREL HABERLER Ürgüp’te karla mücadele çalışmaları gece boyunca ...
Nevşehir’de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü
YEREL HABERLER Nevşehir’de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü
DHA YURT - NEVŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI
YEREL HABERLER DHA YURT - NEVŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 ...
Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X