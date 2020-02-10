KAPEM’de sertifikalı diksiyon kursu açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından MEB Sertifikalı Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu açılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 45. dönem eğitimlerini sürdüren KAPEM’de Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu için kayıtlar başladı. Nefes, tonlama, beden dili, söyleyiş özellikleri, yazı ve konuşma dili arasındaki fark ile etkili konuşma yöntemleri eğitiminin verileceği kurs sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.

Hafta içi akşam ve hafta sonu iki ayrı grupta açılacak kursa katılmak isteyenler 25 Şubat 2020 tarihine kadar 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NEVŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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