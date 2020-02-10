3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada taksirle ölüme neden olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.