Uçhisar Kalesi, Uçhisar Belediyesine tahsis edildi

Dünyanın en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar kalesi, Uçhisar Belediyesi’ne tahsis edildi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve dünyanın doğal en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar Kalesi, Belediye Başkanı Osman Süslü’nün çalışmaları sonrasında kale işletmesinin tahsisinin tamamı Uçhisar Belediye Başkanlığına devredildi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “Bölge turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Uçhisar Kalemizin belediyemize tahsisi kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Kalemiz üzerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde restorasyon çalışması başlatarak sağlam ve güvenli bir Uçhisar Kalesi kazandırmayı hedefledik. Çalışmalarımıza verdiği desteklerden ötürü Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’a, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’a, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Tahsis Daire Başkanı Arif Mesut Özdemir’e, AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’e, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz’ a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

NEVŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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