Ankara’da aranan şahıs Ürgüp’te yakalandı

'Babam ve ben'

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Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp’te yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Ankara adli makamlarınca hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan aranan S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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