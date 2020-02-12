Başkan Arı, Ankara’da temaslarda bulundu

Nevşehir için önemli projeleri takip etmeyi sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki programları çerçevesinde ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine atanan Burhan Ersoy’u ziyaret etti.

Ersoy’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arı, ziyaretin ardından Nevşehirlilere restorasyon çalışmaları süren Kurşunlu Camii’nin Ramazan ayında yeniden ibadete açılacağı müjdesini verdi.

Arı, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulundu.

Başkan Arı’nın bir sonraki durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Belediye Başkanlığı görevi öncesinde uzun yıllar görev yaptığı bakanlıkta Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile bir araya gelen Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan spor yatırımları ve gençlik projelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretine ilişkin Nevşehir’e önemli müjdeleri olacağını kaydeden Arı, bu müjdeleri ilerleyen günlerde paylaşacağını aktardı.

Arı’nın başkent Ankara’daki son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a konuk olarak bir süre baş başa görüşen Arı, Nevşehir için büyük öneme sahip çeşitli projelere ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Ankara’daki temaslarının ardından Nevşehir’e dönen Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimiz için yerelde tüm gücümüzle çalışırken Ankara bağlantılarımız ile de şehrimize müjdeler vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde şehrimize turizm yatırımlarından altyapıya, ulaşımdan kültür ve sanat etkinliklerine, spor yatırımlarından kadın ve gençlik projelerine birçok önemli müjdelerimiz olacak. ” dedi.

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