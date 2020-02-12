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Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de bu gece soğuk ve kar yağışı tahmin ediliyor açıklamasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da 13 Şubat Perşembe sabahı havalanması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür yapılamıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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