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Belediye Başkanı Arı, kar küreme aracı ile yolları açtı Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kar temizleme ...

İHA

Nevşehir'de gece boyunca yağan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi tarafından yollarda ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor.

Belediye Başkanı Arı, kar küreme aracı ile yolları açtı Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kar temizleme çalışmalarına katıldı Belediye Başkanı Arı: “ Biz vatandaşlarımız için varız”

Nevşehir’de gece boyunca yağan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi tarafından yollarda ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor.
Nevşehir’de gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir’de yağan kar yağışının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kar temizleme çalışmaların katılması ve kar küreme aracı ile şehrin ana yolları ve sokaklarını temizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı kar küreme aracında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Belediye Başkanı Rasim Arı’da vatandaşların şaşkınlıklarını gidermek için bir süre sohbet etti.
Sabah saat 06.00’dan itibaren kar küreme aracının üzerinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bizler vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için varız dedi. Belediye Başkanı Arı, “Şükürler olsun biraz öncede ifade ettiğim gibi şehrimize bereket yağıyor biz buna şükrediyoruz. Berekette nimet vardır. Bu şehrin yaz aylarında daha sağlıklı ve bereketli geçirebilmesi için kar yağışı önemliydi. Son 15 gündür şehrimiz ciddi manada kar yağışı alıyoruz. Bu gece saatlerinde itibaren de yine ciddi manada kar yağmaya başladı. Sabah 5’ten itibaren ekiplerimiz sahadalar. Gece bir tuzlama yaptık. Sabah 5’ten itibaren de sahadayız. Bende ekibimle birlikte sahadayım. Bu şehir herşeyin en güzeline layık. Bu şehrin insanlarının sabah kalktıkları zaman işlerine rahat gidebilmeleri için gerçi bugün okullar tatil ama yavrularımızın da sokakta daha rahat oynayabilmeleri için bütün ekibimizle seferberiz. Şükürler olsun ki yaklaşık 6’dan beri yani 4 saattir sahadayız. Ve bende direksiyon başındayım. Bunu sadece görsel olsun diye yapmadık. Bütün ana yolları, ara sokakları, sanayimizin tamamını bizzat bende aracı kullanarak hem de gözleme fırsatım oldu. Şimdi de toptancılar sitesindeyiz. Kar yağasın biz çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz huzurlu ve mutlu olsunlar. Biz onların huzuru ve mutluluğu için varız. Biz onların güzelliğe kavuşması için onların refahlı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi için kar yağmasına rağmen sahadayız. Onların güvenlerine leke getirmeyeceğiz. Onlardan birisi olmaya devam edeceğiz. Onların evladı olmaya devam edeceğiz. Biraz önce yine söylemiştim. Biz sadece bir belediye başkanı değil küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi bizden büyüklerin de evladıyız. Ve böyle olmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bunun muhalifi bir tavır sergileyeceğimizi bekleyenleri de hayal kırıklığına uğratacağız. Benim en çok sevdiğim şey insanları hayal kırıklığına uğratmak ve mahcup etmek. Mahcup etmeye devam edeceğiz, mahcup etmek bana keyif veriyor. Bu şehrin her bir ferdinin 115 bin insanın hangi siyasi partiye hangi ekonomik gruba mensup olursa olsun belediye başkanları olmaya Allah’ın izni ile devam edeceğiz. Zaten sahada bunun karşılığını görüyoruz. Sokağa gittiğiniz zaman beni sorduğunuzda insanların yüzündeki tebessümü gözlerindeki parlaklığı göreceksiniz. Bu sadece sevgi ve muhabbetin işidir. Bizde karşılığını aynı şekilde veriyoruz. Bizde gurur olmayacak, kibir olmayacak, tepeden bakma olmayacak. Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi Gönül Belediyeciliğinin yanına hizmet ve hürmet belediyeciliğine ekledik” dedi.
“Kamyonculuk geçmişim var”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın özellikle dar sokaklarda kar küreme aracı ile yaptığı manevralar dikkatlerden kaçmazken yaptığı açıklamada, “Kamyonculuğum ser de var. Onu da konuşturduk. Her türlü aracı kullanırım. Bir uçak denemedik. Onu da denediğimiz zaman herhalde kullanırız diye düşünüyoruz” diye konuştu.
“Vatandaşlarımız bizi görünce şaşırıyor”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kar küreme aracının üzerinde bizi gören vatandaşlarımız hem şaşırıyor hem de mutlu oluyor derken şunları kaydetti: “Vatandaşlar beni bu şekilde görünce çok mutlu oluyor. Çünkü insanlar kendi gibi davranan kendi gibi olan, kendinden olan birini istiyor. Sadece bizim önümüzde bir sıfat var. Belediye Başkanlığı sıfatı var. Bu da geçici bir sıfat. Hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmadığı içni zaten biz bu makamlarda oturuyoruz. Dolayısıyla makamların geçici olduğunu ama insanların kalbinde sevgin ve muhabbetin kalıcı olduğunu bilerek davrandığımız için onlar da bunu gördükleri için mutlu oluyor. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdıklarımızla vatandaşlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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