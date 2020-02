Rektör Bağlı, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı’na başarılar diledi

Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Sporcularına başarılar dileyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, aynı zamanda cirit atma yarışmasında 2018 Türkiye ikinciliği ile 2019 Türkiye üçüncülüğü elde eden down sendromlu Milli Sporcu Ramazan Ünlü’yü tebrik etti.

Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın beraberinde Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Sporcusu Ramazan Ünlü ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Tarkan Güney, Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları için kampa giren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı’na Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak spor tesislerini kendilerine açmasından dolayı Rektör Bağlı'ya teşekkür etti. Güney, “Bu sene dünyada ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 317 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’na Milli Takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek iyi dereceler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle şampiyona öncesinde Nevşehir’de kampa giren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımımıza Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı sporcularım ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Türkiye dereceleri bulunan down sendromlu Milli Sporcu Ramazan Ünlü’nün başarılarına değinen Güney “Kendisi de down sendromlu milli sporcularımızdan Ramazan Ünlü de, cirit atmada 2018 yılında Türkiye ikinciliği ile 2019 yılında Türkiye üçüncülüğü elde ederek bizleri gururlandıran bir sporcumuz. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Cirit Atma Yarışmasına köyde bulunan evinin bahçesinde kürek sapını atarak hazırlanan Ramazan kardeşimiz bu sayede Türkiye üçüncüsü oldu” diye konuştu.

Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Takım oyuncularına başarılar dileyen Rektör Bağlı ise, “Bu güzel ve azimli sporcularımıza öncelikle katılacakları dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. Üniversite olarak her türlü sportif faaliyete ev sahipliği yapacak alt yapıya sahip bir üniversiteyeyiz. Gerek ulusal gerekse uluslararası birçok faaliyete de ev sahipliği de yapan bir üniversiteyiz. Down Sendromlular Atletizm Milli Takımımızın da üniversitemizde şampiyonaya hazırlanmaları bizler için gurur kaynağı oldu. Kendilerinin ve siz değerli takım yöneticilerinin bu şampiyonadan güzel dereceler elde ederek ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç kuşkumuz yok.

Ayrıca Milli Sporcumuz Ramazan Ünlü’yü de ortaya koymuş olduğu kararlı azminden dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı ziyaret sonunda Milli Sporcu Ramazan Ünlü’ye plaket takdiminde bulunurken, Milli Sporcu Ünlü ise Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Özden Taşğın ile birlikte Rektör Bağlı’ya Türkiye forması hediye etti.

