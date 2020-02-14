Nevşehir’de aranan 8 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 10 şüpheli, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli ve Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 1 şüpheli olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevşehir’de 5, Avanos’ta 3 şüpheli olmak üzere 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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