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Nevşehir Ülkü Ocakları çalışmaları ile takdir topluyor

İHA

Nevşehir'de en aktif teşkilatlanmayı elinde bulunduran Ülkü Ocakları, yaptığı faaliyetler ile büyük ilgi görüyor.

Nevşehir Ülkü Ocakları çalışmaları ile takdir topluyor

Nevşehir’de en aktif teşkilatlanmayı elinde bulunduran Ülkü Ocakları, yaptığı faaliyetler ile büyük ilgi görüyor.
Son 1 ay içerisinde toplum yararına birçok önemli faaliyete imza atan Nevşehir Ülkü Ocakları, Elazığ Deprem bölgesinde ki depremzedeler için seferber oldu. Başkan Ali Türker’in de katıldığı bölge ziyaretinde 2 tır dolusu yardım malzemesi dağıtıldı. Ardından Genel Başkan Dr. Sinan Ateş’in talimatı doğrultusunda Derinkuyu ilçesinde binin üzerinde öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı. Ardından Ürgüp ilçesinde 2 okulda öğrencilere tohumlu kalem dağıtımı yapıldı. İl merkezinde 250 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı. Gülşehir ilçesinde teşkilat mensubu kadınlar sınır ötesinde vatanını bütünlüğünü koruyan askerimiz için atkı ve bere örüp sınıra yolladı. Son olarak il merkezi ve ilçelerde tespit edilen yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye kuru gıda ve yakacak yardımı yapılarak yaralarına merhem olundu. Tüm bunların yanı sıra kültürel faaliyetlerden de geri kalmayan Nevşehir Ülkü Ocakları, ay sonunda 7 bin katılımın olması beklenen dev bir konser içinde hazırladıklarını sürdürüyor. 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Damat İbrahimpaşa Kapalı Spor Salonunda yapılacak konserde Ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve Tansel Ayaz’ın yanı sıra sunucu İskender Mesut Kömürcü katılacak.

“Yapılamaz, yapamaz dedikleri ne varsa hepsinin üstesinden geldik”
Her biri ayrı ayrı bir öneme sahip bu faaliyetler hakkında görüşlerini dile getiren Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, "Çok güçlü bir kadrolarımız ile Nevşehir’de adeta bir zincir oluşturduk. Birbirimize sımsıkı, inançla, cesaret ile her yükün altına girdik. Yapılamaz, yapamaz dedikleri ne varsa hepsinin üstesinden geldik. Faaliyetlerimizden son bir ay içerisinde yaptıklarımızdan bahsedeyim sizlere. Geçtiğimiz günlerde Elazığ ilinde üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Bu ilimizde ki depremzedeleriz için burada 2 tır dolusu yükümüzü tuttuk. Ekibim 2 gün içerisinde topladığımız yardımları bizzat bölgeye ulaştırdık ve dağıtımını yaptı. Hemen ardından Derinkuyu ilçemizde bir şenlik havasında binin üzerinde öğrenciye Genel Başkanımız Sinan Ateş beyin talimatları doğrultusunda kitap dağıtımı yaptık. Ardından Ürgüp ilçemizde 2 okulumuzda öğrencilere tohumlu kalemler hediye ettik. Ardından İlimizde 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot yardımında bulunduk. Ardından Gülşehir ilçemizde teşkilat mensubu Asenalarımızın ördükleri bere ve atkıları sınır ötesinde görev yapan askerlerimiz üşümesin diye gönderdik. Son olarak il genelinde yüzün üzerinde ihtiyaç sahibi tespit ederek onlara kuru gıda ve yakacak yardımı yaptık. Allah hayırlarımızı kabul etsin inşallah” dedi.

Dev konser için hazırlık yapılıyor
Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra yapılacak faaliyetler için de hummalı bir hazırlıkta olduklarını ifade eden Başkan Türker, "İlk olarak 19 Şubat 2020 Çarşamba günü Üniversite teşkilatımız Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Özgecan Aslan için büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor. Okul kampüsünde yapılacak bu yürüyüşte her iki şehidimiz de anılacak. Sonrasında ise Nevşehir’i, Nevşehirliyi heyecanlandıran konserimiz olacaktır. 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Damat İbrahimpaşa Kapalı Spor Salonunda yapılacak konserde Ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve Tansel Ayaz’ın yanı sıra sunucu İskender Mesut Kömürcü katılacak. Bu dev konser içinde bir yandan hazırlıklarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Yılmadan yıkılmadan faaliyetlerimiz sürecektir”
Türker son olarak, “Nevşehir Ülkü Ocakları olarak bu çatı altında yaptığımız hizmetler, yaptığımız faaliyetlerimiz yılmadan, yıkılmadan sürecektir. Önümüzde alacağımız çok yol var. Allah’ın izni ile bu yolları koşarak aşacağız. Bu faaliyetlerde bana ve teşkilatıma destek olan herkese sonsuz teşekkür ederi Allah onların yokluğunu göstermesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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