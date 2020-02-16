“Suit” adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Suit” adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

İHA

"SUİTDüğün Dündü, Bugün Bugün" adlı 2 perdelik komedi oyunu, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da izlediği oyuna Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

“Suit” adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

“SUİTDüğün Dündü, Bugün Bugün” adlı 2 perdelik komedi oyunu, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da izlediği oyuna Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Geceleri’ etkinliği çerçevesinde bu hafta “SUİT Düğün Dündü, Bugün Bugün” adlı oyun tiyatro severler ile buluştu.
Robin Hawdon’un yazdığı, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Melis İşiten, Canan Atalay, Kerem Poyraz Kayaalp’in rol aldığı, Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği oyun Nevşehirli tiyatro severler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.
Oyunu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile birlikte çok sayıda tiyatro sever izledi.
Evlenmek üzere olan çiftin düğün günü için tuttukları bir otelin süit odasında yakın arkadaşları ve olaya dahil olan kişilerle beklenmedik şekilde gelişen olayların anlatıldığı oyunun sonunda, Belediye Başkanı Rasim Arı oyuncuları tebrik ederek salonu dolduran Nevşehirlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar yumurtluyor Üzerinde Allah yazan yumurtalar şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar ...
Belediye Başkanı Arı, karla mücadele eden ekibi altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, karla mücadele eden ekibi ...
Nevşehir Ülkü Ocakları çalışmaları ile takdir topluyor
YEREL HABERLER Nevşehir Ülkü Ocakları çalışmaları ile takdir ...
Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Nevşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya
YEREL HABERLER Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet ...
Balayına Kapadokya’ya gelecek çiftin, Nevşehir Belediyesi’nden isteği Kapadokya’ya balayına gelecek çift sosyal medyadan Nevşehir Belediyesi’nden destek istedi
YEREL HABERLER Balayına Kapadokya’ya gelecek çiftin, Nevşehir ...
Nevşehir’de FETÖ’dan 3 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ’dan 3 şahsa işlem yapıldı
Nevşehir’de aranan 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 8 şüpheli tutuklandı
“Kırköy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara ‘Umut’ Doğuyor” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER “Kırköy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara ...
Nevşehir Belediyesi buzlanmaya karşı 600 ton buz daha stok etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi buzlanmaya karşı 600 ton buz daha ...
AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı ...
Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini yaptı Nevşehir Belediyesi’nin altyapı ve üstyapı ihalesine 3 firma katıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini ...
Kapadokya’da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden havalandı
YEREL HABERLER Kapadokya’da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden ...
Enerya, Sulusaray’da çalışmalara başlıyor
YEREL HABERLER Enerya, Sulusaray’da çalışmalara başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X