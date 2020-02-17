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Nevşehir 1.Amatör Lig’de 10.hafta maçlar oynandı

İHA

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 10.hafta maçlar oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.
Nevşehir Futbol İl Temsilciliği tarafından yoğun kar yağışı ve elverişsiz sahalar nedeniyle 1.Amatör Lig müsabakaları iki haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında futbolseverler 41 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Telekomspor’u 120 mağlup eden Ürgüpspor elde etti.
1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında Yazıhüyükspor: 3 Kapadokya Nevşehirspor:0, Görespor: 8 Kavak Gençlikspor: 2, Kaymaklı Belediyespor: 1 Suvermez Kalespor: 5, Ortahisar Belediyespor: 5 Eğitim Gençlikspor: 1, Nevşehir 1969 Spor: 3 Kapadokya Avanosspor:1, Telekomspor: 0 Ürügpspor:12 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A Grubunda 22 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 25 puan ve averajla Ürgüpspor liderliğini sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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