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Terziler çırak bulamıyor Nevşehir Terziler Odası Başkanı Demirbilek: “Böyle giderse terzilik sanatı ...

İHA

Nevşehir Terziler Konfeksiyoncular, Manifaturacılar ve Perdeciler Odası Başkanı Habil Demirbilek, terzilerin en büyük sıkıntısının çırak bulamamak olduğuna dikkat çekerek, "Böyle giderse 15 sene sonra terzilik mesleği bitecek" dedi.

Terziler çırak bulamıyor Nevşehir Terziler Odası Başkanı Demirbilek: “Böyle giderse terzilik sanatı 15 sene sonra kalmayacak”

Nevşehir Terziler Konfeksiyoncular, Manifaturacılar ve Perdeciler Odası Başkanı Habil Demirbilek, terzilerin en büyük sıkıntısının çırak bulamamak olduğuna dikkat çekerek, "Böyle giderse 15 sene sonra terzilik mesleği bitecek" dedi.
Kalaycılık, demircilik mesleklerinin yanı sıra terzilik mesleği de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmeye hazırlanıyor. Nevşehir Terziler Odası Başkanı Habil Demirbilek, terzilerin en büyük sıkıntısının çırak bulamamak olduğunu söylerken şartlar böyle devam ederse koşumculuk, kalaycılık ve demircilik gibi unutulan meslekler arasına terziliğin de katılacağını söyledi. Demirbilek, “Ben terzilik mesleğini 50 senedir yapıyorum. 13 yaşında bu sanata girdim. Yani ilkokuldan çıktıktan sonra bu mesleğe girdim ve halen bu meslek ile uğraşıyorum. Terzilerin en büyük sıkıntısı çıraklık. Mesleğimiz de çırak yetişmiyor. Mesela ben 63 yaşındayım 20 arkadaşım ile biz bu işi çekirdekten yetişme sanatkar var. Hani bu sanat böyle giderse bitecek. Koşumculuğun, kalaycılığın, demirciliğin bittiği gibi terzilik mesleği de bu şartlar devam ederse bitecek. Bütün sanatkarlar mesleği ilkokuldan çıktıktan sonra öğrenir. Ortaokuldan çıkan çocuk sanat öğrenemez. Okullarımızın buna yönelmesi gerekir. Yani okullarımızın sanata yönelmesi gerekiyor. Kalifiye eleman olmayınca sanat bitmiş demektir. Hani bazen mesela konfeksiyonlara çalışıyorlar. Ama tek iş üzerine çalışırlar. Kemer yapar, paça diker, cep yapar. Tek sanat öğrendikleri için iş yeri açtıkları zaman sanatı fazla geliştiremezler. 5055 üyemiz var ama 20 tane çekirdekten öğrenme sanatkar var. Mesela adam sanat okulunu bitirmiş dükkân açmış veya yarım olarak bu mesleği yapmış dükkân açmış. Kesip dikme oranını yapan sadece 20 terzi var” dedi.

“Böyle giderse terzilik unutulacak”
Terziler Odası Başkanı Habil Demirbilek terziliğin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmeye aday olduğunu ifade ederken, “Böyle giderse terzilik mesleği de unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alacak. Sonraki yapılacak işler de çok pahalı olur. Mesela biz paça kesmeyi 10 liraya yapıyoruz. Ama Almanya’da bu meslek bittiği için 5 dolara, 7 dolara bir paça yapıyorlar” diye konuştu.

“Çocuklarımızın sanata yönlendirilmesi lazım”
Terziler Odası Başkanı Habil Demirbilek terzilik mesleğinin ve diğer sanatların bitmemesi için öğrencilerin ilkokuldan başlayarak mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demirbilek, “Bu mesleğe çıraklık eğitim merkezleri el atması gerekiyor. Çocuk ilkokuldan sonra hangi sanata yönlendirilirse ona gitmesi gerekir. Yoksa 15 sene sonra terzilik mesleği biter. Konfeksiyon bizi bitirdi. Esnafı terziyi bitirdi. Mesela 8 yıllık eğitim bizi bitirdi diyebiliriz. Çocuklarımız okusun tabi ki ama okumayacak çocuklarımız da sanata yönlendirilsin” şeklinde konuştu.

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