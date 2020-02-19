Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Dünyada ve Türkiye’de belli merkezlerde yapılan, boyunda kesi oluşturmadan ağız içinden, alt dudaktan endoskopik aletlerin girilmesi ile uygulanan bu ameliyat tekniği Nevşehir de ilk kez gerçekleştirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğine başvuran 27 yaşındaki genç bayan hasta, yaklaşık 5 santimlik tek taraflı dışardan belli olan ve kozmetik açıdan kötü görüntü oluşturan iyi huylu tiroid nodülünü aldırmak istediğini bildirdi.

Kendi isteği üzerine durumu değerlendirilen hastaya ameliyat kararı alındı. Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Uzmanları Op. Dr. Mustafa Yavuz, Op. Dr. Erdal Gören, Anestezi Uzm. Dr. Zehra Sert Akıllı ve ameliyat ekibi tarafından ağız içinden endoskopik ve laparoskopik cerrahi aletlerle başarılı izsiz guatr ameliyatı gerçekleştirildi. Hasta ameliyat sonrası ikinci gün dreni çekilerek taburcu edildi. Ameliyat sonrası boyunda herhangi bir ameliyat izi olmadığı ve taburculuk sonrası pansuman ve dikiş aldırma gibi bakımların gerekmediği bu yöntem sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yavuz; “Bu yöntemde ağız içinden alt dudak iç kısmından uygulanan 1 adet 10 mm çapında ve 2 adet 5 mm çapında port kamera ve cerrahi alet girişi ile yapılan cilt altı tünel yolu ile bu ameliyat (İzsiz Tiroidektomi Vestibüler yaklaşım ile transorak endoskopik tiroidektomi) gerçekleştirilmektedir. Endoskopik aletlerin görüntüyü büyütme özellikleri ile tiroid ameliyatlarında korunması gereken paratiroid bezleri ve ses teli sinirlerinin (laringeal sinirler) görülmesi kolaylaşan, açık ameliyatlara göre daha az travmatik olabilen estetik kaygıların ön planda olduğu genç hastalarda hiçbir iz(skar) dokusu olmaması, özellikle yara iyileşmesi kötü olan hastalarda oluşacak çirkin yara izi olmayacağından bu yöntem tercih edilmektedir. Bu ameliyat tekniği çok dar bir alandan kamera yardımı ve özel cerrahi aletler ile yapıldığından seçilmiş bazı hastalarda uygulanmalıdır, boyna yayılmış tiroid kanseri, nüks vakalar, daha önce boyundan ameliyat geçirmiş hastalar ve boyuna radyoterapi(ışın) almış hastalara bu tekniğin uygulanması önerilmemektedir. 6 santimetreden küçük iyi huylu nodüllü ve 2 santimetreden küçük kötü huylu nodüllü hastalarda bu yöntemleri uygulayabiliyoruz. Bu teknikle boyundaki kitleler, Tiroid bezi ve paratiroid bezi hastalıklarının cerrahi tedavisi mümkündür ” dedi.

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