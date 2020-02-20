Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı

Nevşehir’de uyuşturucu almak için dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği’ne şikayette bulunan bir şahıs öz torunu B.Y.’nin kendisinden para istediğini, kendisini tehdit ederek evde bulunan televizyonu alarak ayrıldığı yönünde ki şikayeti üzerine polis ekipleri kısa sürede B.Y.’i yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. emniyetteki ifadesinde televizyonu uyuşturucu madde karşılığında sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.’ye Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

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