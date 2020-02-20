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Kadınlar hayallerini “Hayal Kutularına” yazdı Belediye Başkanı Arı, 50 kadını hayallerine ...

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Nevşehir'de ikamet eden 50 kadının hayallerinin gerçekleşmesi için kentin çeşitli noktalarına kadınların hayallerini paylaşacağı kutular koyuldu.

Kadınlar hayallerini “Hayal Kutularına” yazdı Belediye Başkanı Arı, 50 kadını hayallerine kavuşturacak Kadınların hayali 8 Mart’ta gerçekleşecek

Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Nevşehir’de ikamet eden 50 kadının hayallerinin gerçekleşmesi için kentin çeşitli noktalarına kadınların hayallerini paylaşacağı kutular koyuldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından dört farklı yere hayal kutuları konuldu. Hayal kutularına gerçekleşmesini istediği hayallerini yazacak içerisinden 50 kadının hayali seçilerek gerçeğe dönüştürülecek. Hayallerine kavuşacak olan 50 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Belediye Başkanı Rasim Arı ile kahvaltıda bir araya gelerek hayallerinin gerçekleşmesini kutlayacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor bildiğiniz gibi. Düşündük, taşındık ne yapalım. Her 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde klasikleşmiş programlar var. Ya konuşmacı getirirsiniz ya bir program yaparsınız. Sadece o gün kadınlarımızı, hanımlarımızı hatırlarsınız sonraki gün bir şey olmaz. Biz başka bir şey yapalım istedik. 50 tane kadınımızın arzu edip gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirelim. Bu hayali de tespit ederken şehrin farklı noktalarına kutular koyuyoruz. Hanımefendiler bu kutulara dileklerini atacaklar. Biz buradan değerlendirmesini yapacağız. Sonra değerlendirmeler ışığında da 50 hanımefendinin hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Aslında o gün farklı bir sürprizimiz olacaktı. 50 kadınımızın istihdamını o gün açıklayacaktım. Ancak bu 2 milyon 400 bin liralık almış olduğumuz hibe programının eğitimleri uzayacak. O yüzden 50 kadınımızın istihdamını o gün yapamadık ama sonra onu yapacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 50 kadınımız ile kahvaltımızı yapacağız. Hayallerini gerçekleştireceğiz. Akşamına da onlara güzel sürprizlerimiz olacak. En fazla talepte bulunan ve en orijinal talepte bulananları tespit edeceğiz. Mesela balona binmek istiyorum diyebilir. Şehirdeki birçok kadın balona binmemiştir. Onu gerçekleştireceğiz. Bunların seçimini yapacağız. Kadınların ilgisi son derece bizleri mutlu etti. Ben bu kadar beklemiyorum. Bizim kadınlarımız ile ilgili yaptığımız iş ve işlevler onların hayatını kolaylaştıracak işleri yapmamız arttıkça onların ilgisi daha da artacak” dedi.
Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan hayal kutularına hayallerini yazan Huriye Bilgin, “Böyle bir durumdan çok memnun kaldım. Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya çok teşekkür ederim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bu çok güzel bir fırsattı” dedi. Yine hayal kutusuna hayallerini paylaşan Elif Yöndemli, “Öncelikle Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ederim. Kendi çapımızda gerçekleştiremediğimiz şeyler var. Dolayısıyla Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya ihtiyacımız var. Umarım onunda katkılarıyla dileklerini atan kadınların dilekleri gerçekleşir. Hayalimin Belediye Başkanı Rasim Arı aracılığıyla gerçekleşeceğine inanıyorum” derken Şerife Kübra Sönmez ise açıklamasında, “Aslında şöyle düşünüyorum. Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil. Her gün kadınların değerinin ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bir gün sadece öne çıkıyor. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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