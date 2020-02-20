Dağda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı Traktörünün mazotu biten yaşlı adam karla kaplı dağda mahsur kaldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan Hodul dağında bulunan baş evini kontrol etmek için çıkan 59 yaşındaki Ali Kılıç karla kaplı dağda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Ali Kılıç, Hodul dağında bulunan bağ evini kontrol etmek için dağa çıktı. Karla kaplı dağda traktörünün mazotu bitince mahsur kalan Ali Kılıç, 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile telefonda görüştürülen yaşlı adam İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrasında dağda mahsur kalığı alana ulaşıldı. Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından mahsur kalan Ali Kılıç kurtarılırken kendisine yardımlarını ileten Vali İlhami Aktaş’a Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’ya ve Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve Genel Sekreterlik çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşlı adamın mahsur kaldığı dağda 50 cm kar kalınlığı olduğu öğrenildi.

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