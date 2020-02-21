Ürgüp’te 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca yakalama kararı ile aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.S. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi .

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