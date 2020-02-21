Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı

Avanos’ta bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kaçak içki üretimi ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında 20 ML 3 adet anason yağı, 1 adet içki kiti, 40 ML 4 adet votka aroması, 1 adet 350 ML boş şişe, 2 adet votka, 6 adet neva etil alkol, 1 adet plastik bidon içerisinde yaklaşık bir buçuk litre votka, 1 adet bidon içerisinde 1 litre etil alkol, 1 adet 3 litre ve 2 litre el yapımı rakı olduğu değerlendirilen içecek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ifadesinde tüm maddelerin kendisine ait olduğunu ve el yapımı alkolü kendisi için yaptığını para karşılığında satış yapmadığını söylemesinin ardından şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.