Engelli gencin eğitim azmi Eğitim engel tanımıyor 10 yıldır engelli olan genç adam hayata eğitim ile tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelli gencin eğitim azmi Eğitim engel tanımıyor 10 yıldır engelli olan genç adam hayata eğitim ile ...

İHA

10 yıl önce geçişmiş olduğu iş kazası sonrası bir bacağını kaybeden 33 yaşındaki Recep Aktürk bu süreç zarfında kendisine eğitime adaması dikkatlerden kaçmadı.

Engelli gencin eğitim azmi Eğitim engel tanımıyor 10 yıldır engelli olan genç adam hayata eğitim ile tutundu

10 yıl önce geçişmiş olduğu iş kazası sonrası bir bacağını kaybeden 33 yaşındaki Recep Aktürk bu süreç zarfında kendisine eğitime adaması dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir’de yaşayan ve 23 yaşında iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybeden Recep Aktürk’ün eğitim azmi çevresindekilerin büyük takdirini topluyor. Bir bacağını kaybetmesinin ardından lise eğitimini dışardan tamamlayan Recep Aktürk şimdi ise Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de bulunan kurslara katılarak eğitime hiçbir engelin olmadığı mesajını verdi. KAPEM’de ilk olarak bilgisayar kursuna başlayan Recep Aktürk daha sonra ise aynı anda İngilizce kursuna başlamasının ardından şimdi ise web tasarım kursunun açılmasını bekliyor.
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezinde haftanın 4 günü kurslara katıldığını ifade eden 33 yaşındaki Recep Aktürk, inşallah ben benim gibi arkadaşlarıma örnek olurum. Bizim durumumuz eğitime asla engel değil dedi. Aktürk, “33 yaşındayım, Nevşehir merkezde oturuyorum ve yalnız yaşıyorum. 10 yıldır bu haldeyim. Kendinle barışık olman lazım. Engel diye bir şey yok aslında yeter ki bizim önümüze engel olmasınlar. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Eğitim çok önemli. İnşallah ben benim gibi arkadaşlarıma örnek olurum. Evde oturmasınlar. Çıksın ve sosyal aktivite olan kurslara katılsınlar. Ben liseyi de dışarıdan bitirdim. Sonra Nevşehir Belediyesi tarafından açılan bilgisayar kursuna katıldım. 1 ay sonra bilgisayar kursum bitecek ama ben bitmeden İngilizce kursuna da başladım. Bir kursum daha var. Ona da kayıt yaptırdım. Açıkçası haftanın 4 günü kurstayım. Benim bu durumum eğitimime asla engel değil. Yani engelli olmak eğitime engel değildir. Eğitim her yaşta her konumda her pozisyonda kendini geliştirmektir. Genel kültür olsun, toplum içinde olsun eğitim her zaman güzeldir. Yapabildiğim kadar eğitime devam edeceğim. İnsanın kendisi ile barışık olması lazım. Dediğim gibi engel diye bir şey yoktur aslında. Sadece empati yapmasını bilmeyen insanlar bize engel olmasınlar yeter. Geriye kalanı biz zaten aşarız” dedi.
“Kimse evine kapanmasın”
KAPEM’de kurslara katılan 33 yaşındaki Recep Aktürk kendisi gibi olan arkadaşlarına da seslenerek asla evinize kapanmayın çağrısında bulundu. Aktürk, “Eğitim her alanda güzel. Evde kapalı kalmakla bir yere gidilmiyor. Evde kapalı kalırsan strese girersin. Sosyalliği yakalamak için eğitim şart. Bizim diğer insanlardan hiçbir farkımız yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı
Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Ürgüp’te 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs ...
Dağda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı Traktörünün mazotu biten yaşlı adam karla kaplı dağda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı Traktörünün ...
Belediye ekipleri camilerdeki tuvalet ve abdesthaneleri temizliyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri camilerdeki tuvalet ve ...
AK Parti’de kongre süreci hafta sonunda başlıyor
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre süreci hafta sonunda başlıyor
NEVÜ tasarım atölyesi İstanbul’da
YEREL HABERLER NEVÜ tasarım atölyesi İstanbul’da
AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde’de yapıldı
YEREL HABERLER AHİKA Şubat ayı toplantısı Niğde’de yapıldı
Kaymakam anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlendi
YEREL HABERLER Kaymakam anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi ...
Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek için kısa film çekti Öğretmenler hazırladı, kaymakam, polis, jandarma çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek ...
Kadınlar hayallerini “Hayal Kutularına” yazdı Belediye Başkanı Arı, 50 kadını hayallerine kavuşturacak Kadınların hayali 8 Mart’ta gerçekleşecek
YEREL HABERLER Kadınlar hayallerini “Hayal Kutularına” ...
Ürgüp’te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu ...
Nevşehir Belediye Başkanı, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı, kazandığı tazminatla ...
Nevşehir Belediyespor: 0 Halide Edip Adıvarspor:0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor: 0 Halide Edip Adıvarspor:0
Kapadokya Üniversitesinde, “Hristiyanlığın inşasında Kapadokyalı babaların rolü” semineri
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinde, “Hristiyanlığın inşasında ...
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı Tazminatlarla 2 bin 500 kişiye kavurma dağıttı Vatandaşlar kavurma kuyruğuna girdi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı ...
Nevşehir Belediyesi’nden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi’nden eğitime büyük destek
Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X