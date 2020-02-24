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Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

İHA

Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliğini sürdürdü. 12.Haftada futbolseverler 23 gol izlerken, Kavak Gençlikspor ise ligden çekildi.
12.Hafta da oynanan maçlarda, Kavakspor: 0 Derinkuyugücü: 3 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 4 Nevşehir 1969: 1, Telekom : 0 K.Avanosspor: 5, Kozaklıspor: 0 Ürgüpspor: 5, Yazıhüyükspor: 3 Suvermez Kalespor: 2, Görespor: 2 Kaymaklı spor: 1 sonuçları alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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