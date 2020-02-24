AK Parti Milletvekili Menekşe, “Nevşehir’de SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı”

Af yasası son dakika bugün ne oldu 2020

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Nevşehir’de SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Nevşehir’imizde de uygulanan ilave 6 puanlık SGK prim teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olsun” sözlerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.