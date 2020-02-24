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Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı Altın son 20 günde yüzde 20 arttı Vatandaşlar altın ...

İHA

Altın fiyatlarının sürekli artış göstermesinin ardından vatandaşlar yastık altındaki altınlarını bozdurmak yerine altın almaya devam ediyor.

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı Altın son 20 günde yüzde 20 arttı Vatandaşlar altın bozdurmak yerine altın almaya devam ediyor Uzer: “Altın alırken güvenli yerden alın”

Altın fiyatlarının sürekli artış göstermesinin ardından vatandaşlar yastık altındaki altınlarını bozdurmak yerine altın almaya devam ediyor.
Son günlerde Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı. Nevşehir Uzer Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer yaptığı açıklamada son 20 günde altın fiyatlarının yüzde 20 artış gösterdiğini ifade ederken altının yükselişindeki en büyük payın ise Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsü olduğunu söyledi. Uzer, “Dünya genelinde özellik son dönemde yaşanan Korona virüsü, yatırımcıların risk algısını değiştirdi ve güvenli liman olan altına yatırım hızlandı. Son 20 günde altında yaklaşık yüzde 20 civarında bit yükseliş oldu. Bu yükseliş doların lira bazında yükselişine bağlı yükseldiği gibi altının ons bazında da dünyada da ciddi anlamda değer kazanmaya başladı. Haftaya rekor seviye olan 33 lira ile başlayan altın artık sanki dinlenecek gibi geliyor bize. Tabi bu sadece bir yorum. Ama altın 2020 yılı için en güvenli liman, en güvenilir yatırım olmaya devam edecek. Altındaki kısa vadede geri çekilmeler mutlaka alım fırsatı olarak değerlendirilmeli ve yatıracak parası vara altına yatırım yapmalı diye düşünüyoruz” dedi.

“Vatandaşlar altın almak için akın ediyor”
Nevşehir Uzer Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşların altınlarını bozdurmalarını beklediklerini ancak bunu tam tersi yönde altın satışlarının arttığını söyledi Uzer, “Altın artışları satış yönünde değil de alış yönünde vatandaşların sarraflara akın etmesini sağladı. Bu fiyatlardan biz satış geleceğini sanıyorduk. Yani yastık altındaki altınlarını bozdurabileceğini düşünüyorduk. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Aksine insanlar halen altın almaya devam ediyorlar. Tabi kararsız bir kesim de var. Ama altında böyle çok ciddi anlamda düşüşler yaşanacağını tahmin etmiyorum. Kısa dönemler iniş çıkışlar yaşanabilir ama yatırımcıların paniğe kapılmadan takip etmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Altın alırken güvenli yerlerden alın”
Altındaki yüksek artışların sonrasında altınların gramlarında veya sahte altın almamak için vatandaşları uyaran Nevşehir Uzer Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, "Altın alırken mutlaka tanıdık bildiğiniz yerden alın" dedi. Uzer, “Öncelikle altın alırken güvenli bir yerden alması gerekiyor. Malum son zamanlarda altındaki bu ciddi yükselişle beraber bunu fırsat bilen kötü niyetli kişiler düşük ayarda altın olsun, sahte altın olsun satabiliyorlar. Tabi bunu bizim sektörde bilinçli yapan yoktur. Ben inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Ama gene de müşterilerimizin altın alırken güvenli, bildik yerden almalarını önemle vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

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