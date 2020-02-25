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Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar Üniversiteye hazırlanan öğrenciler streslerini ...

İHA

Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri Beden Eğitimi öğretmeni Taner Aksoy'un okula kazandırdığı labirent oyunu sayesinde üniversite stresini atıyorlar.

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar Üniversiteye hazırlanan öğrenciler streslerini labirent oyunu ile atıyor

Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri Beden Eğitimi öğretmeni Taner Aksoy’un okula kazandırdığı labirent oyunu sayesinde üniversite stresini atıyorlar.
Nevşehir Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri yaklaşan üniversite sınavı öncesinde labirent oyununu oynayarak sınav streslerini atıyorlar. Üniversite sınavı yaklaştıkça öğrencilerin streslerinin daha da arttığını gözlemleyen okul idaresi öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları için bir çalışma başlattı. Beden Eğitimi öğretmeni Taner Aksoy’un hazırladığı labirent oyunu sonrasında ise öğrencilerin hem sorulara odaklanmaları hem de birlikte hareket etmelerini sağlayacak oyun sonrasında öğrencilerin deneme sınavlarında daha başarılı bir grafik çizdiğini gözlemledi.
Okul yönetimi tarafından hazırlanan oyun sonrasında kendisinin sınav stresinden uzaklaştığını ve sorulara daha fazla odaklandığını söyleyen 12.sınıf öğrencileri Zeynep Kalkancı bu oyun sayesinde kendilerine olan öz güvenin arttığını ifade etti. Kalkancı, “Deneme sınavlarında çok fazla odaklanma sorunu yaşıyordum. Bilgiyi biliyorum ama çözemiyorum düşüncesindeydim. Bu oyun sayesinde odaklanmam gelişti. Odaklanınca soruları daha iyi çözmeye netlerim artmaya başladı. Bu oyun sayesinde birlikte çok daha güzel işler yapabileceğimi fark ettim. Bizken çok daha iyi işler başarabiliyoruz. Bu bizi sosyalleştirdi. Sınıfça birbirimize olan inancımız arttı. Artık sınıf içerisinde bir paylaşım halindeyiz. Önceden herkes bencilce davranıyordum ama şimdi herkes birlikte hareket ediyor. Bu oyun bizim üzerimizde olan sınav stresimi de azalttı. Hep test hep test bizim üstümüze çok geliyordu. Ama bu oyun sayesinde eğlenmeye başladık. Eğleniyoruz, dikkatimizi topluyoruz ve deneme sınavlarımıza katkı sağlıyor. Bu oyun aynı zamanda ruhsal gelişimimize de katkı sağlıyor. Yani muazzam bir oyun” dedi.
Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Aksoy’da açıklamasında öğrencilerimiz bu oyun sayesinde psikolojik olarak rahatladı dedi. Aksoy, “Sihirli labirent oyunumuzda öğrencilerimizin odaklanmasına, sınav stresinden biraz daha uzaklaştırılmasını sağlıyor. Günümüzdeki öğrenciler bireysel hareket ediyorlar. Ve bu bireyselliği yıkma adına birlikte hareket edebilme, sınıf kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor. Stres altında nasıl olayın altından kalkabilecekleri konusunda bu oyun öğrencilerimize yön gösteriyor. Öğrencilerimizin psikolojik olarak daha rahatlamasını sağlıyor” diye konuştu.
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Rüstem Acar da, "Çocuklarımızın bu oyun sayesinde sınava daha iyi hazırlandıklarını görüyoruz" dedi. Acar, “Sihirli labirent oyunu sınava hazırlanan çocuklarımızın daha çok odaklanmasına yönelik bir oyun. Çocuklarımız biliyorsunuz bireysel olarak hazırlanıyorlar. Toplu bir şekilde birlikte hareket edebilmeyi geliştiren, stres altında daha doğru karar verebilmeyi sağlayan bir oyun. Oyunumuz çocuklarımız severek oynuyorlar. Öğrencilerimiz bu oyun üzerinden sınav streslerini atıyorlar. Birlikte hareket ediyorlar, oyun oynayarak bir nebze stres atıyorlar. Çocuklarımızın bu oyun sayesinde sınava daha iyi hazırlandıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

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