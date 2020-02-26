NEVÜ Avanos MYO öğrencileri Şanlıurfa 7.Tarım fuarına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ Avanos Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programlarında eğitimöğretim gören öğrenciler, Harran Üniversitesini ziyaret etti. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bitkisel üretim alanları ve seraları, Veterinerlik Fakültesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yetiştirildiği, hayvan sağlığı departmanlarının ve hayvansal ürünlerin sağlandığı çiftliği yetkililer eşliğinde gezen öğrenciler bilgilendirildi.

Şanlıurfa 7. Tarım Gıda Fuarı alanını da ziyaret eden öğrenciler, fuara yurt içinden ve yurt dışından katılan tarım sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri ile görüşerek, akıllı tarım uygulamaları ve son teknolojiler hakkında bilgi edindiler.

Teknik gezi kapsamında son olarak Korkmaz Süt Tesisi’ni ziyaret eden öğrenciler, işletme sahibi Hüseyin Korkmaz eşliğinde işletmeyi gezerek, burada sütün işlenmemiş halinden tüketilen gıda maddelerine kadar ki yapılan işlemler hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, programlarında teorik eğitim almalarının yanı sıra, saha çalışmalarında yer almaları, okulsanayi işbirliği çerçevesinde alanlarıyla ilgili yeni teknolojileri tanımaları ve etkileşim içinde olmaları açısından yapılan teknik geziyi verimli bulduklarını belirterek, kendilerine bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Sadettin Gürsöz, Öğr. Gör. M. Suat Birecikligil, Dr. Öğr. Üyesi Ata Eskin, Öğr. Gör. Dr. Emel Kaçar, Öğr. Gör. Fatih Türe, Öğr. Gör. Aybey İmamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sema Atasever, Öğr. Gör. Kutay Cüneray ile tüm akademik ve idari personele teşekkür ettiler.

Öğrenciler ayrıca gezi süresince kendilerine sağladıkları desteklerinden dolayı Birecik Belediyesi Başkanlığına ve Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun’a teşekkürlerini sundular.

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