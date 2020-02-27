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Anne, oğlu ve kızı ile Osmanlıca kursuna katılıyor Aile boyu Osmanlıca öğreniyorlar 2 nesil bir ...

İHA

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde açılan Osmanlıca kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kursa 52 yaşındaki Hacer Yavuz kızı ve oğlu ile katılması dikkatlerden kaçmadı.

Anne, oğlu ve kızı ile Osmanlıca kursuna katılıyor Aile boyu Osmanlıca öğreniyorlar 2 nesil bir arada Osmanlıca öğreniyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi’nde açılan Osmanlıca kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kursa 52 yaşındaki Hacer Yavuz kızı ve oğlu ile katılması dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından açılan Osmanlıca kursu büyük ilgi görüyor. Haftanın iki günü devam eden kurslara 52 yaşındaki Hacer Yavuz Osmanlıca öğrenmek için kızı ve oğlu ile birlikte katılıyor. Osmanlıca öğrenmeyi hep istediğini belirten 52 yaşındaki Hacer Yavuz içimde uhde kalmıştı bu kurs sayesinde Osmanlıca’yı kızım ve oğlum ile birlikte öğreniyoruz dedi. Yavuz, “52 yaşındayım. Osmanlıca kursu çok hoşuma gitti. Heveslenmiştim zaten. Acaba yaşımdan dolayı kursa beni alırlar mı diye biraz düşündüm. Şansımı deneyim istedim. Çocuklarım kursa başvuru yaparken bende müracaat ettim. Beni de kursa kabul ettiler. Geldim birinci belgemizi aldık. İkinci seviye, üçüncü seviye derken zaten biliyordum ama daha güzel ilerlettim. Osmanlıca’ya çocukluğumdan beri merakım vardı. Kız kardeşim ile ben Osmanlıca kitaplarını okumaya çalışırdık. O beni destekler bende onu desteklerdim. İçimde uhde kalmış demek ki. İmam Hatip’e gittim, Arapça falan öğrendim ama Osmanlıca aklımda kalmış. Dedemin kitaplarını karıştırırdık Osmanlıca öğrenmek için. Kızım ve oğlumla Osmanlıca kursuna gelmek çok güzel bir duygu. Çocuklarım evde bilmediklerini bana soruyorlar ben de bilmediklerimi çocuklarıma soruyorum. Ders çalışırken birlikte çalışıyoruz. Ödev yaparken birbirimizi teşvik ediyoruz” dedi.
Hacer Yavuz’un 27 yaşındaki kızı Fatma Yavuz ise açıklamasında Osmanlıca kursuna annem ve kardeşimle gelmek çok güzel bir duygu derken Osmanlıca öğrenmeleri konusunda annelerinin daha çok yardımcı olduğunu söyledi. Fatma Yavuz, “27 yaşında üniversite mezunuyum. Biz işaret dili kursuna gidiyorduk. Annem Osmanlıca kursuna heves etti. Birlikte Osmanlıca kursuna gidelim diye karar verdik ve öylelikle başladık. Annem ve kardeşimle kursa gitmek çok güzel bir duygu. İki nesil karıştı. Derslerimizi birlikte çalışıyoruz. Annem bizden daha tecrübeli olduğu için bize yardımcı oluyor” diye konuştu.
Hacer Yavuz’un 24 yaşındaki öğretmen oğlu Kadir Yavuz’da açıklamasında annemle kursa gelmeyi hiç hayal etmemiştim ama şimdi çok güzel bir duygu içerisindeyim dedi. Kadir Yavuz, “24 yaşındayım. Sosyal Bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Annem ve kardeşimle kursa gelmek güzel. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Biz annemizden öğreniyoruz, annemde bize öğretiyor. Tarihini bilmeyen aslanların tarihini avcılar yazar bizde tarihimizi bilmek için Osmanlıca kursuna geliyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğimize yön vermek için bu kursa geldik. İnşallah faydasını göreceğiz. Kursta en çok annem bize yardımcı oluyor. O daha iyi bildiği için bize yön gösteriyor. Annemle bu şekilde kursa gelmeyi hayal etmiyordum. Ama bizler için çok güzel bir duygu oldu. Bu kursa gelmemizde yardımcı olan Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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