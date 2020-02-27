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Başkan Arı, öğrenciler ve aileleri ile kitap okuma etkinliğine katıldı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapadokya Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen Kitap Okuma Projesi kapsamında Kitap Okuma Etkinliğine katıldı. Öğretmenler, öğrenciler ve aileleri ile birlikte okulda kitap okuyan Başkan Arı, öğrencilerden başarıya ulaşmak için mutlaka kitap okuma alışkanlığını edinmelerini istedi.
İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapadokya Anadolu Lisesi tarafından öğrenciler ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okuyoruz’ adlı proje başlatıldı.
Proje çerçevesinde okul öğrencileri evlerinde ve okullarındaki boş vakitlerinde kitap okurken aileleri de evlerinde öğrencilere örnek olmak amacıyla her ay bir kitap okuyacak.
En çok kitap okuyan öğrenci ve ailelerinin ödüllendirileceği proje çerçevesinde okulda düzenlenen kitap okuma saatinin bu ayki konuğu Belediye Başkanı Rasim Arı oldu.
Okulun konferans salonunda okul öğretmenleri, öğrenciler ve velileri ile birlikte kitap okuyan Başkan Arı, ”İnandığımız dinin ilk emri ‘Oku’, başka şeyleri emretmeden önce okumayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Demek ki okumak çok kıymetli. O yüzden bu projeyi hazırlayan ve katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Anadolu’nun buğday tenli gençlerinin diğer gençlerden farkını ortaya koyacak temel eylem de okumak. Sizlerin yaşlarındayken daha çok kitap okumuş olmayı çok isterdim. Bu yüzden sizlerden olabildiğince fazla kitap okumanızı istiyorum. Büyükşehirlerde yetişen gençlerden sizin farkınızı ortaya koyacak temel şey daha fazla okumak. Ne kadar çok kitap okursanız, ne kadar çok gündeme dair şeyler hakkında fikir sahibi olursanız o kadar öne geçersiniz. O yüzden yarın ki hayatınızı kolaylaştırmak için mutlaka ve mutlaka okumak zorundasınız. Bir okudunuz kitabın yıllarca faydasını göreceksiniz. İkincisi; yabancı dil. Okuyarak diğer arkadaşlarınızla, yaşıtlarınızla farkınızı ortaya koyduğunuz gibi yabancı dille de bu farkı göstermelisiniz. Mutlaka en az bir yabancı dili konuşabilmelisiniz. Üniversiteyi bitirip tercih edilme döneminde bunun faydasını göreceksiniz. Çünkü bir gün mutlaka tercih edileceksiniz.” dedi.
Nevşehir Belediyesi olarak gençleri kitap okumaya teşvik etmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Arı, 9 ay içerisinde sosyal medya hesapları kanalıyla Türkiye’nin çeşitli illerindeki gençlere yaklaşık 70 bin kitap hediye ettiğini hatırlattı.
Geçtiğimiz günlerde de üniversite sınavlarına hazırlanan tüm gençlere ücretsiz soru bankası setleri dağıttıklarını kaydeden Arı, gençler için ‘Kitap Kafe’ açacaklarının müjdesini verdi.
Arı, ayrıca okulun 500 öğrencisine de proje çerçevesinde kitap hediye edeceğini açıklayarak en fazla kitap okuyan öğrenci ve ailelerini altın ile ödüllendireceğini söyledi.
Okul Müdürü Burhan Aşıcı ise, okul öğrencilerinin ve ailelerini kitap okumaya teşvik etmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okuyoruz’ adlı kitap okuma projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Proje kapsamında tüm okul öğrencilerinin boş zamanlarında kitap okuduğunu ve her ay düzenlenen değerlendirme toplantılarında en fazla kitap okuyan öğrencilerin tespit edildiğini kaydeden Aşıcı, yıl sonunda ise düzenleyecekleri törenle en çok kitap okuyan öğrencilerin ve ailelerin ödüllendirileceğini söyledi.
Öğrencilerin ailelerinden onlara örnek olması için mutlaka evlerinde kitap okumalarını isteyen Aşıcı, “Toplumsal kalkınmanın ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelinde çok okumak ve çok çalışmak yattığına inanıyoruz. Onun için okul toplumu olarak okumayı çok önemsiyoruz ve öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak önceliklerimiz arasında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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