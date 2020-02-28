Sabah namazında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu Nevşehir’de sabah namazında eller semaya şehitler için açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sabah namazında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu Nevşehir’de sabah namazında eller semaya şehitler için açıldı

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayramı Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı'nın katılımı ile gerçekleştirilen programda, Alibey Cami'nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kur'anı Kerim okunarak dua edildi.

Sabah namazında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu Nevşehir’de sabah namazında eller semaya şehitler için açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayramı Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen programda, Alibey Cami’nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaip Kandili Özel Programı’ çerçevesinde Alibey Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada, Hacı Bayramı Veli Camisi İmam Hatibi ve Dünya Kur’anı Kerim Okuma Yarışması Birincisi Ahmet Karalı’nın kıldırdığı sabah namazının öncesinde ve sonrasında tekbirler getirilerek Kur’anı Kerim, tehliller ve salatü selamlar okundu.
İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yaptırılan dua da ise eller semaya aziz şehitlerimiz için açıldı. Öztürk duasında, “Allah’ım! Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını dinü devlet, mülkü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Plastik Aşklar’ tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi
YEREL HABERLER ‘Plastik Aşklar’ tiyatro oyunu ileri bir tarihe ...
Nevşehir’de vatandaşlar Mehmetçikler için toplandı Nevşehir’de Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER Nevşehir’de vatandaşlar Mehmetçikler için ...
Başkan Arı, öğrenciler ve aileleri ile kitap okuma etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Arı, öğrenciler ve aileleri ile kitap okuma ...
Belediye Başkanı Arı, Regaip Kandili mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Regaip Kandili mesajı yayımladı
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Regaip kandilini kutladı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Regaip kandilini ...
Vali Aktaş, Kur'an kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Kur'an kursunu ziyaret etti
Ürgüp’te ücretsiz tiyatro şöleni
YEREL HABERLER Ürgüp’te ücretsiz tiyatro şöleni
AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaip Kandilini kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar, Regaip Kandilini kutladı
NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı yayımladı
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı ...
Tuzköy su sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Tuzköy su sorunu çözüme kavuştu
Anne, oğlu ve kızı ile Osmanlıca kursuna katılıyor Aile boyu Osmanlıca öğreniyorlar 2 nesil bir arada Osmanlıca öğreniyor
YEREL HABERLER Anne, oğlu ve kızı ile Osmanlıca kursuna ...
Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kurul ...
Kapadokya’da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca ...
Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor hazırlıklarını ...
Dünya Kur’an okuma birincileri Ürgüp’te programa katıldı
YEREL HABERLER Dünya Kur’an okuma birincileri Ürgüp’te programa ...
NEVÜ Avanos MYO öğrencileri Şanlıurfa 7.Tarım fuarına katıldı
YEREL HABERLER NEVÜ Avanos MYO öğrencileri Şanlıurfa 7.Tarım fuarına ...
Nevşehir’de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X