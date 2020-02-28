‘Plastik Aşklar’ tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi

Nevşehir Belediyesi tarafından 29 Şubat Cumartesi akşamı sahneleneceği duyurulan ‘Plastik Aşklar’ adlı tiyatro oyunu ileri bir tarihe ertelendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olması dolayısıyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ‘Tiyatro Geceleri’ programının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

29 Şubat Cumartesi akşamı sahneleneceği açıklanan ‘Plastik Aşklar’ adlı oyun için bilet alan kişilerin bu biletlerini gerçekleştirilecek olan ilk programda kullanabilecekleri açıklandı.

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