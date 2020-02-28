Nevşehir’de trafiğe kayıtlı 122 bin 417 araç var

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TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak sonu itibarıyla Nevşehir’de 122 bin 417 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan illerde Ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de 122 bin 417 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklanırken, Kırıkkale’de 68 bin 319 araç, Aksaray’da 126 bin 417 araç, Niğde’de 107 bin 547 araç ve Kırşehir’de ise 68 bin 497 araç bulunduğu açıklandı.

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