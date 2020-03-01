Nevşehir 1.Amatör Ligde haftanın sonuçları

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Nevşehir 1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları oynanan 4 maç ile tamamlanırken futbolculara sahaya “Milletimizin Başı sağolsun” pankartıyla çıktı.

Nevşehir1.Amatör Ligde 13.hafta maçları tamamlandı. Takımlar sahaya İdlib’te rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında 36 askerimizin şehit düşmesi sonrasında “Milletimizin Başı sağolsun” pankartıyla sahaya çıkarken maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 13.hafta maçlarında haftanın en farklı skorunu Nevşehir 1969 takımını 101 mağlup eden Ürgüpspor elde ederken 2 maç ise hükmen sonuçlandı. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında, Nevşehir 1969: 1 Ürgüpspor: 10, Kaymaklı Belediyespor: 2 Yazıhüyükspor: 4, Eğitim Gençlikspor: 1 Kozaklıspor: 3, Suvermez Kalespor: 5 Derinkuyugücü:1, Kapadokya Nevşehirspor: 3 Kavakspor: 0 (Hükmen), Ortahisar Belediyespor: 3 Telekomspor: 0 (Hükmen) sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunda Suvermez Kalespor, B Grubunda ise Ürgüpspor liderliklerini sürdürdü.

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