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Habertürk
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Nevşehir Valisi Aktaş, İdlib gazisini evinde ziyaret etti

DHA


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR Valisi İlhami Aktaş, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Müjdat Duranoğlu'nu (28) evinde ziyaret etti.
Piyade Uzman Çavuş Müjdat Duranoğlu, Suriye rejiminin İdlib'de düzenlediği hava saldırısında yaralandı. Duranoğlu, Hatay´daki ilk tedavisinin ardından memleketi Nevşehir'deki babaevine getirildi. Bacağından şarapnel parçasıyla yaralandığı belirtilen Duranoğlu'nu, Vali İlhami Aktaş ziyaret etti. İdlib gazisi Müjdat Duranoğlu ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman gereken desteği vermiştir" dedi.
Vali Aktaş, ziyarette gazi Müjdat Duranoğlu'nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Bakan Soylu, Hatay'da hastanede de ziyaret ettiği Duranoğlu'na tekrar 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Müjdat Duranoğlu ise kendisini iyi hissettiğini söyleyerek, ziyaret için teşekkür etti.  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-03-01 16:44:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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