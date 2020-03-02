Nevşehir Belediyesi sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Spor Tırmanışı Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış ABCDE Boulder Türkiye şampiyonası Adana’da gerçekleştirildi.

Şampiyonaya katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer, C Kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1. si olurken, Zeynep Eker ise D Kategorisinde 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, katıldıkları şampiyonada Nevşehir’i en iyi şekilde temsil ederek altın ve bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Elde ettikleri derecelerle Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazanan sporculara başarılar dileyen Arı, “Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları sayesinde Türk sporuna kazandırdığımız sporcularımız başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda çeşitli branşlarda ülkemizin milli takım kadrolarında çok sayıda Nevşehirli gencimiz yer alacak.” dedi.

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