Kapadokya’da balonlar 4 günün ardından Türk bayraklarıyla havalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalanırken sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerime destek mesajı verdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balonculuğun başkenti konumunda bulunan Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalandı. Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerimize destek mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Perşembe gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.